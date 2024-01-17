В четырёх районах Брянщины нарушено энергоснабжение из-за обрыва проводов
В четырёх районах Брянщины пропало электричество из-за обрыва проводов при аварийно посадке вертолёта на трассе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
На участке трассы М3 вблизи Севского района аварийную посадку совершил вертолёт. Из-за этого произошел обрыв высоковольтной линии. Электричество пропало в Севском, Суземском, Брасовском и Комаричском районах.
«В настоящее время благодаря оперативным действиям сотрудников филиала ПАО «Россети Центр»— «Брянскэнерго» в двух районах, Брасовском и Комаричском, электричество восстановлено за счет дополнительных источников питания. В Севском и Суземском районах подача электричества будет восстановлена в ближайшее время», — уточнил Александр Богомаз.
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