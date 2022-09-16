В две тысячи домов Брянска пришло тепло

Отопление дали в 2062 многоэтажках областного центра, сообщили в горадминистрации.

В Брянске затопили 96% котельных. На третий день отопительного сезона их запущено 329 из 340.

Тепло уже получают 223 учреждения образования из 244, 131 учреждение здравоохранения из 148, 41 учреждение культуры из 62. Также отопление поступило в квартиры 2062 многоэтажных домов областного центра. Тепло ждут ещё 505 многоэтажки.