В Дятьково микроавтобус сбил 81-летнюю пенсионерку

Машина сдавал задним ходом.

ДТП произошло на улице Ленина в Дятьково.

По данным ГИБДД, 38-летний водитель автомобиля Ford Tourneo Custom выезжал с прилегающей территории задним ходом. Он не заметил 81-летнюю женщину-пешехода, которая стояла у края дороги. Машина сбила пенсионерку.

Врачи диагностировали у пожилой женщины черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом предплечья. Пенсионерку доставили в больницу.