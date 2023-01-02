В Климовском районе пропало электричество после обстрела
В Климовском районе после обстрела загорелся объект электроснабжение и пропало электричество. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Утром 2 января беспилотник ВСУ атаковал Климовский район.
«На месте работают все оперативные службы. В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество», – написал своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Глава региона отметил, что в результате обстрела люди не пострадали.
Спустя три часа возгорание на объекте энергоснабжения локализовали пожарные.
«Социальные объекты: районная больница, школа-интернат переподключены к резервной линии. После работы оперативных служб энергетики приступят к восстановительным работам», – уточнил брянский губернатор.