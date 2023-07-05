В колонию вернётся рецидивист из Брянска за нападение на женщину

На пять с половиной лет в колонию вернётся рецидивист из Брянска за разбойное нападение на женщину. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о разбое. На скамье подсудимых оказался 46-летний житель областного центра.

18 ноября прошлого года пьяный мужчина напал на 54-летнюю знакомую. Он бил её по лицу, угрожал стеклянной бутылкой и ножом. Забрав 18 тысяч рублей и ювелирные украшения, стоимостью более 25 тысяч рублей, обвиняемый ушёл. Потерпевшая получила травмы средней тяжести.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В сентябре 2022 года он вышел из колонии.

Суд приговорил виновного к пяти с половиной годам в колонии особого режима. Решение не вступил в законную силу.