«Силами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», – подчеркнул Александр Богомаз.

В посёлке Бытошь разрушена пилорама при падении ракеты. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

Железнодорожники освободили от сорной растительности более 100 га полосы отвода Смоленские железнодорожники освободили от сорной растительности более 100 га полосы отвода. Сезонные работы по окосу травы в полосе отвода и междупутье проводятся с мая по ноябрь и направлены, прежде всего, на обеспечение безопасности движения. Лишняя растительность сокращает обзор машинисту, особенно на сложных участках. Поэтому железнодорожники в полосе отвода кронируют деревья, проводят санитарную вырубку, окашивают траву.

Скорая и неотложная Как в регионе переформатируют работу медучреждений? К мониторингу работы «Скорой медицинской помощи» в регионе подключат главврачей районных больниц. Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин по итогам визита в Руднянский район, который состоялся на прошлой неделе. Выводами и планами глава региона поделился со смолянами. «Маршрутизацию «скорых» помимо диспетчера будут мониторить и координировать главврачи районных больниц,

Жильё для медиков и асфальт для дорог Дороги, дефицит медицинских кадров, жилищно-коммунальное хозяйство…. Эти темы чаще всего поднимались в ходе встречи жителей Сафоновского района с врио губернатора Василием Анохиным, которая состоялась на прошлой неделе в рамках визита главы региона в муниципалитет. После общения с сафоновцами Василий Анохин выехал на улицу Красногвардейскую, где размещается местная автостанция. «В ходе диалога получил сразу несколько негативных

Смоленские железнодорожники усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах МЖД. В рамках акции «Внимание, переезд!«, которая пройдет с 3 по 14 июля, будут организованы рейды, автолюбителям напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения. С начала 2023 года на переездах МЖД произошло 14 ДТП, что аналогично тому же периоду прошлого года. Все столкновения автотранспорта