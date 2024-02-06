В Сушанах нарушено энергоснабжение после обстрела
В селе Сушаны нарушено энергоснабжение после обстрела ВСУ. О происшествии сообщил в своих соцсетях губернатор Брянской области Александр Богомаз.
6 февраля село Сушаны Климовского района попало под обстрел ВСУ. Удар пришёл по центру населённого пункта, где живут люди.
«Пострадавших нет. В результате обстрела частично нарушено энергоснабжение. На месте работают экстренные и оперативные службы», – уточнил Александр Богомаз.
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