В Выгоничском районе на железнодорожные пути обрушился мост
В Выгоничском районе на железнодорожные пути обрушился мост. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В ночь с 31 мая на 1 июня на федеральной автодороге А240 в Выгоничском районе обрушился автомобильный мост на железнодорожные пути. В момент обрушения на путях находился пассажирский поезд.
«По оперативным данным, в результате обрушения моста на железнодорожные пути, к сожалению, семеро погибших. В медорганизации Брянской области доставлены 30 пострадавших, в том числе 2 детей. Двое из пострадавших, в том числе ребенок — в тяжелом состоянии. На месте происшествия работали 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф, а также автобусы для доставки в пункты временного размещения», — уточнил Александр Богомаз.
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