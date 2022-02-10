В жирятинской школе холодно в классах и нет горячей воды

Директора и заведующую столовой привлекли к ответственности.

Прокуратура проверила информацию, опубликованную в Сети, о червях в еде, которой кормят детей в Жирятинской школе имени Героя Советского Союза А.Ф. Возликова. Эта информация не подтвердилась, но зато нашлись другие нарушения.

Так, в пищеблоке раковины для мытья овощей покрыты ржавчиной. Также там нет горячей воды. А в столовой около раковин для мытья рук потрескалась и отвалилась плитка.

Кроме того, в кабинетах начальных классов температура воздуха от 12°С до 16°С, а в туалете для мальчиков и девочек на первом этаже — 10 °С. Норматив составляет не менее 18 °С.

На втором этаже туалет для мальчиков закрыт на замок. А в уборной для девочек нечем вытирать или сушить руки.

Прокуратура привлекла к ответственности директора школы и заведующую столовой.