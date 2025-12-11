Депутаты приняли бюджет Брянской области на три года

2025, 11 декабря 16:45

Депутаты приняли бюджет Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

На заседании Брянской областной Думы депутаты бюджет региона на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. В главном финансовом документе учли все поправки, подготовленные после принятия федерального бюджета и выделения дополнительных средств.

В приоритетные сферы для расходов вошли здравоохранение, образование, культура и спорт, поддержка участников специальной военной операции и их семей, пенсионеров, семей с детьми, ветеранов. Также деньги направят на обновление коммунальной инфраструктуры, модернизацию поликлиник, строительство школ и детских садов, обновление дорог, поддержку сельхозпроизводителей и бизнеса.

«Из дополнительных 2,7 млрд рублей безвозмездных поступлений в 2026 году, вынесенных на второе чтение, на 2,3 млрд рублей увеличивается дорожный фонд. Он составит 13,1 млрд. Из них 1 млрд выделен на строительство дороги-дублера улицы Карачижской. А всего на строительство этой дороги в 2025-2028 годах будет направлено 2,95 млрд, из которых 2,88 млрд — средства федерального бюджета», – уточнил Александр Богомаз.

За три года на приобретение общественного транспорта потратят 1,2 млрд рублей, из которых 497,7 млн – из федерального бюджета. За эти деньги купят 128 автобусов.

211 млн рублей в бюджете предусмотрено в 2026-2027 годах на решение проблемы обманутых дольщиков ООО «Монолит» и завершение строительства многоквартирных жилых домов в посёлке Мичуринский.