Вице-премьер России заявил о необходимости расселения приграничных районов Брянщины

Вице-премьер России заявил о необходимости расселения приграничных районов Брянской области. Об этом сообщили РИА Новости.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании у Президента России Владимира Путина заявил о необходимости расселение граждан в Белгородской, Курской и Брянской областях из-за угрозы их жизни в связи с обстрелами со стороны Украины. В Белгородской области ситуация наиболее сложная.

«Также мы мониторим ситуацию на территории других приграничных областей — это Брянская и Курская области. С ними тоже отработали объемы их затрат. Механизм если сегодня будет утвержден, мы оперативно также с ними все вопросы решим», – подчеркнул Хуснуллин