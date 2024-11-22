Виновного в смертельном ДТП брянца суд отправил в колонию на семь с половиной лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть человека. Приговор выслушал 30-летний житель Жуковского района.

23 мая 2024 года мужчина без водительских прав за рулём автомобилем «ВАЗ 21104» ехал по автодороге Жуковка — Ржаница. Он сбил 38-летнюю велосипедистку, которая перевозила маленькую девочку. Женщина умерла. А здоровью ребёнка причинён вред.

Суд приговорил виновного к семи с половиной годам в колонии-поселении. Решение не вступило в законную силу.