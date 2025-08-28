Водитель пострадал при нападении дронов на брянское село Чуровичи. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Утром 28 августа ВСУ атаковали приграничные районы Брянщины. В селе Чуровичи FPV-дроны напали на автомобиль для пассажирских перевозок автопредприятия Климовского района. Ранение получил водитель. Пассажиров в момент нападения в транспорте не было. Мужчину отвезли в больницу.

«Пострадавшему – скорейшего выздоровления! На месте работают оперативные и экстренные службы», – отметил губернатор Александр Богомаз.