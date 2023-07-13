Водителей новых троллейбусов набирают на работу в Брянске

Водителей троллейбусов на среднюю зарплату в 64 тысяч рублей ищут в Брянске. Об этом сообщил в городской администрации.

Для троллейбусного предприятия в Брянске остро стоит вопрос обеспечения кадрами. В организации трудятся 113 водителей. Предприятие предлагает новым кандидатам работу на новых машинах и приличную зарплату. В среднем по водительскому составу она составляет 64 тысячи рублей.

Недавно группа из 13 курсантов приступила к освоению навыков вождения на троллейбусах. Новых желающих ждут на обучение с 1 сентября.