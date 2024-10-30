Военкор Сладков оценил защиту брянской границы

Военкор «Вестей» Александр Сладков оценил надежную защиту брянской границы благодаря слаженности всех структур.

Военный корреспондент телеканала «Вести» прокомментировал в соцсетях попытку проникновения диверсантов в Брянскую область.

«Вы посмотрите: еще раз взяли диверсантов украинских! У них какая-то сложилась система, когда и внутренние войска, и ФСБ, и МВД, и Министерство обороны, и погранцы», — подчеркнул военкор.

Сопляков также отметил , что в регионе давно губернатором Александром Богомазом создана территориальная оборона.

«Они никого не пропускают через границу. Ни большие силы, ни малые», — заключил Сладков.