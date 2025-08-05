Военные сбили 13 беспилотников над Брянщиной за ночь

Система ПВО уничтожила 13 беспилотников над Брянщиной за ночь. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью Брянская область подверглась очередной массированной атаке ВСУ. Военнослужащие Министерства обороны РФ обнаружили над регионом 13 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Всех нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», — уточнил губернатор Александр Богомаз.