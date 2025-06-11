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Военные сбили три беспилотника над Брянщиной накануне вечером

2025, 11 июня 08:39 Лента новостей
Военные сбили три беспилотника над Брянщиной накануне вечером
Источник фото

Военные сбили три беспилотника над Брянщиной накануне вечером. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

 

Накануне вечером над Брянской областью вновь работали подразделения противовоздушной обороны. Военные Минобороны России обнаружили над регионом три беспилотных летательных аппарата ВСУ самолётного типа. Система ПВО уничтожила нарушителей.

Люди на происшествии не пострадали. Разрушений также нет.

 

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