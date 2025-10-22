Военные уничтожили 13 БпЛА в Брянской области за утро среды. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В первой половине дня 22 октября в Брянской области вновь работала система противовоздушной обороны. Военнослужащие Минобороны РФ заметили в небе над регионом 13 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели уничтожили подразделения ПВО.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», – уточнил губернатор Александр Богомаз.