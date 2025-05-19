Восемь беспилотников уничтожила система ПВО на Брянской областью. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. Военнослужащие Минобороны РФ обнаружили над регионом восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил губернатор Александр Богомаз.