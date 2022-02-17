Возле Жирятинской школы торговали сигаретами

На предпринимателя составили протокол, а магазин закрыли.

Прокуратура Жирятинского района выявила нарушения запретов в сфере торговли табачной продукцией. Выяснилось, что менее чем в 100 метрах от границ Жирятинской школы имени А.Ф. Возликова работает магазин, где торгуют сигаретами.

На индивидуального предпринимателя составили административный протокол и направили в Роспотребнадзор. Магазин закрылся.