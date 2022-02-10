Врачебную тайну нарушил медик и полицейский в Суземском районе

Подозреваемые передали конфиденциальные сведения адвокату.

В прокуратуру обратился житель Суземского района с сообщением о разглашении сведений, составляющих врачебную тайну. Оказалось, что сотрудник местной полиции в районной больнице запросил данные о том, состоит ли гражданин на учёте у врача-нарколога и врача-психиатра. Информацию потом передали адвокату. При этом уголовное дело в отношении гражданина не было возбуждено.

Главный врач больницы и начальник отдела полиции получили представления от прокуратуры. А должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.