ВСУ атаковали автомобиль скорой медицинской помощи в Климовском районе

2026, 26 января 16:32

ВСУ атаковали автомобиль скорой медицинской помощи в Климовском районе. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Днём 26 января ВСУ атаковали Климовский район. Дронов-камикадзе напали на автомобиль скорой медицинской помощи в селе Чуровичи. Машина была повреждена осколками и поражающими элементами. Люди травм не получили. На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.

«Такими варварскими действиями украинские террористы показывают свое истинное лицо, особенно в период, когда проводятся мероприятия по урегулированию отношений на международном уровне», – подчеркнул Александр Богомаз.