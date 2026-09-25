Брянский суд лишил экс-полицейского купленного на взятки имущества

2026, 25 сентября 17:33

Брянский суд лишил экс-полицейского недвижимости и автомобилей, купленные на взятки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушения законодательства о противодействии коррупции. Проверяющие установили, что бывший замначальника отдела УМВД России по горрду Брянску в 2023-2024 годах купил недвижимость и автомобили премиум-класса, которые зарегистрировал на третье лицо. Стоимость имущества превысила 26,4 млн рублей. Это существенно превышало законный доход правоохранителя и его родственников.

После этого в отношении полицейского было возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере и вынесен обвинительный приговор.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением. По решению высшей инстанции движимое и недвижимое имущество, а также деньги, вырученные с продажи одного автомобиля, были обращены в доход государства. Решение вступило в законную силу.