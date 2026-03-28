ВСУ обстреляли посёлок Белая Берёзка из системы «Град»

2026, 28 марта 12:32
ВСУ обстреляли посёлок Белая Берёзка из системы «Град» накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз. 

 

Накануне вечером ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Град» по посёлку Белая Березка. Один жилой дом был полностью уничтожен, а ещё 27 получили повреждения. Также повреждены здания школы, двух детских садов и магазина.

«В результате террористической атаки, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», – уточнил губернатор региона Александр Богомаз.

