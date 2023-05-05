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Второй этаж достраивают у нового садика в Брянске

2023, 05 мая 15:34 Лента новостей
Второй этаж достраивают у нового садика в Брянске
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На улице Флотской в Брянске готов второй этаж нового детского сада. Об этом сообщили в горадминистрации. 

В микрорайоне на улице Флотской  в Брянске полным ходом идёт строительство школы и детского сада. От одного объекта к другому уже сделали дорогу: проложили ливневую канализацию, наметили тротуары и отсыпали проезжую часть щебнем. 

 На строительной площадке будущей школы подрядная организация «Стройдело» заканчивают заливать бетонный пол и начинают возводить монолитные стены. А сотрудники «Арэн-Стройцентр» завершают второй этаж детского сада на Флотской, а также заканчивают разводку системы отопления и укладывают водопровод, электрику, инженерные сети. Рабочие уже смонтировали 252 плиты перекрытия подвала. 

«В субботу полностью перекроем второй этаж, материалы для кровли получены в полном объёме. Планируем в течение двух месяцев завершить кровлю полностью. Включены все работы, которые мы можем выполнить на этом этапе», —отметил директор управления капитального строительства города Брянска Сергей Ганичев.

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