Высокий уровень террористической опасности в Брянской области продлён

В Брянской области ещё на 15 суток продлён высокий (жёлтый) уровень террористической опасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Такое решение принял председатель антитеррористической комиссии и губернатор Брянской области. Высокий уровень террористической опасности действует с 14 часов с 5 до 20 ноября.

Граждан просят с пониманием отнестись к дополнительным мерам безопасности, брать с собой в общественные места паспорт и предъявлять его по требованию стражей порядка. Также в регионе запрещены полеты всех воздушных судов, в том числе квадрокоптеров.