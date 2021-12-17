Взяток на 32 миллиона получил бывший руководитель отдела закупок брянской фирмы

Суд приговорил подозреваемого к 8 годам тюрьмы и 14 миллионам штрафа.

Советский районный суд города Брянска рассмотрел уголовное дело о коммерческом подкупе в отношении бывшего руководителя отдела закупок общества с ограниченной ответственностью «БрянскАгроСтрой».

По информации следствия, с декабря 2017 по сентябрь 2020 года подозреваемый незаконно получил от руководителей семи коммерческих организаций – контрагентов свыше 32 миллиона рублей. Деньги передавали за направление заявок на поставку строительных материалов, своевременную оплату договоров.

Суд приговорил виновного к 8 годам колонии строгого режима со штрафом 14 миллиона рублей. Также мужчину лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в коммерческих организациях на 3 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.