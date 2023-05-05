Яблоневый сад высадили в Брянске

В Бежицком районе областного центра появился яблоневый сад. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске прошёл региональный этап международной акции «Сад памяти». На зелёной зоне у перекрестка улиц III Интернационала и 22 Съезда КПСС в Бежицком районе высадили 20 молодых яблонь .

«Сегодня прошла значимая и очень волнительная акция, в рамках которой мы посадили молодые яблоньки, заложив символичный Сад памяти. С нами бок о бок была молодёжь, а также матери и жёны бойцов, участвующих в специальной военной операции. Уверена, это доброе дело не останется незамеченным, а деревья будут расти и радовать жителей микрорайона», — сказала заместитель главы Брянской городской администрации Валентина Миронова.

Первая акция «Сад памяти» прошла в 2020 году. За три года в России и за её пределами появились более 150 миллионов деревьев в память о героях Великой Отечественной войны и современности.