Юбилей облдумы отметили в Брянске

В Брянске отметили 30-летие со дня образования регионального парламента.

23 апреля 1994 состоялось заседание первого созыва Брянской областной Думы. В преддверии 30-летия со дня образования парламента в Хрустальном зале регионального правительства прошло торжественное мероприятие.

Там собрались депутаты разных созывов, работники думы, чиновники, представители силовых структур и общественных организаций. Поздравить законодателей приехали депутаты Государственной Думы Николай Валуев и Николай Щеглов, а также представили парламентов Смоленской, Тверской, Московской области и председатель Совета города Брянка Луганской Народной Республики Наталья Волошина.

«Депутаты первого созыва во главе с Валерием Степановичем Рогачевым заложили прочный фундамент развития региона, определили статус нашей области как субъекта Российской Федерации, учредили местное самоуправление, сформировали нормативно-правовую базу в соответствии с федеральным законодательством. Эту работу продолжили депутаты всех последующих созывов. Седьмой созыв Думы объединяет депутатов четырех политических партий: «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России». Но в какой бы партии ни состоял депутат, должна быть одна цель: работа на благо избирателей, которые оказали доверие», — подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Глава региона вручил благодарность Брянской областной Думы председателю заксобрания Валентину Субботу.