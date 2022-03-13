Юбилейная «Лыжня России 2022» стартовала в Брянске

В гонке участвовали около 500 спортсменов.

40-я Всероссийская гонка «Лыжня России» стартовала на базе Брянской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам.

Соревнования прошли в трёх возрастных категориях: мужчины и женщины от 2003 года рождения, юноши и девушки 2004—2009 года рождения, юноши и девушки 2010 года рождения. и моложе.

В гонке участвовали около 500 спортсменов. Юные участники преодолевали дистанцию в 1200 метров, для остальные — 5 километров.

«У нас на Брянщине это 17-я лыжня. Сердечно поздравляю всех участников соревнований, желаю вам здоровья! Приятно осознавать, что в этом году, несмотря на пандемию, мы проводим «Лыжню России», проводим её зонально — она прошла в Брасове, Дятькове, сегодня проходит в Карачеве, в Брянске, завтра — в Жуковке. Около 3 тысяч человек в целом примут участие в этих соревнованиях. Желаю всем победы, победы над собой, удачи!» — отметил врио заместителя губернатора Николай Лучкин.