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Юный брянский каратист получил главную награду «Артека»

2024, 09 января 10:34 Лента новостей
Юный брянский каратист получил главную награду «Артека»
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Юный каратист из Брянска получил главную награду «Артека» на смене «МЫ – больше, чем Я». Об этом сообщили в региональном департаменте образования.  

В Международном детском центре в конце декабря завершилась 14 смена «МЫ – больше, чем Я». Около двух тысяч школьников из разных регионов поучаствовали в музыкальном новогоднем представлении. 

Также прошла церемония вручения главной награды центра – знака общественного признания «Звезда Артека». За личные достижения, участие в программах и уважение сверстников её получил семнадцатилетний Тимофей Супруненко из города Брянска.

Парень провел смену в детском лагере «Морской». Он пять лет занимается всестилевым карате и получил путёвку за спортивные достижения. 

«Звездой «Артека» стал благодаря друзьям, которые за меня проголосовали, а показывал я мастер-класс по самообороне. Больше всего за смену мне запомнился конкурс «Звезда Артека». За эту смену «Артек» для меня стал не просто лагерем, а большой семьей, где все друг друга знают, уважают, любят и ценят», – сказал Тимофей.

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