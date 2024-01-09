Юный брянский каратист получил главную награду «Артека»

Юный каратист из Брянска получил главную награду «Артека» на смене «МЫ – больше, чем Я». Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

В Международном детском центре в конце декабря завершилась 14 смена «МЫ – больше, чем Я». Около двух тысяч школьников из разных регионов поучаствовали в музыкальном новогоднем представлении.

Также прошла церемония вручения главной награды центра – знака общественного признания «Звезда Артека». За личные достижения, участие в программах и уважение сверстников её получил семнадцатилетний Тимофей Супруненко из города Брянска.

Парень провел смену в детском лагере «Морской». Он пять лет занимается всестилевым карате и получил путёвку за спортивные достижения.

«Звездой «Артека» стал благодаря друзьям, которые за меня проголосовали, а показывал я мастер-класс по самообороне. Больше всего за смену мне запомнился конкурс «Звезда Артека». За эту смену «Артек» для меня стал не просто лагерем, а большой семьей, где все друг друга знают, уважают, любят и ценят», – сказал Тимофей.