За два года новые компьютеры поступят со все брянские школы

Учебные заведения перейдут на высокоскоростной интернет.

Реализацию национального проекта «Образование» обсудили в Брянской городской администрации.

В 2020 году школы областного центра получили 60 интерактивных досок и 1254 ноутбука, а в 2021 — ещё 364 ноутбука. В ближайшие два года современная компьютерная техника поступит во все учебные заведения. Кроме того, школы будут использовать более высокоскоростной интернет — не менее 100 Мб/сек.

Модернизация позволит сделать учебный материал более наглядным и доступным, а учителям тратить меньше времени на подготовку к урокам.