В брянской гимназии обновят крышу за шесть миллионов рублей

В гимназии №2 до декабря обновят крышу за шесть миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В гимназия №2 обучаются около тысячи ребят. Много лет там существует проблема с кровлей, из-за которой заливает коридоры, кабинеты и туалеты третьего этажа.
В конце сентября подрядчик «Пересвет» приступил к модернизации скатной крыши здания. На площади почти 2 000 квадратных метров рабочие заменят старое покрытие на новую металлочерепицу. Специалисты в настоящее время укрепляют стропильную систему, настилают гидроизоляцию и прибивают обрешетку.
«Есть некоторые опасения по поводу того, что работы приходится выполнять осенью, поэтому призываем подрядчика использовать каждый погожий день и вывести на стройку максимальное количество людей», — отметила директор гимназии №2 Светлана Горбачева.
На капремонт кровли гимназии выделили более шести миллионов рублей. Завершить работы подрядчик должен до 2 декабря.
Всего в этом году в 14 учебных заведениях обновят крыши. Из бюджета на это выделено около 53 млн. рублей. На 11 объектах ремонт уже закончили.
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