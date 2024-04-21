За сутки над Брянщиной военные сбили 12 беспилотников

Сразу 12 беспилотников уничтожила система ПВО над Брянщиной за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Военнослужащие Министерства обороны России пресекли сразу несколько атак на регион. О первых нападениях губернатор сообщил около полуночи 20 апреля.

Система противовоздушной обороны тогда сбила сразу пять ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Выгоничским районом.

«При падении сбитого БПЛА произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, аварийные бригады ПАО «Россети Центр», которые обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей», — уточнил Александр Богомаз.

После этого с разницей в несколько часов произошло ещё три атаки на регион. Семь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа уничтожила система ПВО над Суземским, Навлинским, Клинцовским, Климовским, Выгоничским и Дубровским районами.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил Александр Богомаз.