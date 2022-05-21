Зам командира брянского ОМОН получил звание Героя России

Андрей Фроленков обеспечивал безопасность Чернобыльской АЭС во время специальной операции.

Заместитель командира ОМОН «Арсенал» Управления Росгвардии по Брянской области Андрей Фроленков получил звание Героя России.

Медаль «Золотая Звезда» полковник полиции Андрей Фроленков получил за героизм и отвагу во время специальной операции.

Зам командира ОМОН командовал подразделением, которое охраняло Чернобыльскую АЭС. Объект взят под контроль без единого выстрела. Также им была ликвидирована угроза провокаций на ядерном объекте.

Андрей Фроленков служит в Росгвардии с момента её образования в 2016 года. А до этого больше 20 лет проработал в специальных подразделениях МВД России.