Замминистра МЧС России посетил Брянскую область

Замминистра МЧС России встретился с губернатором Брянской области. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Илья Денисов и начальник Академии ГПС МЧС России Вячеслав Бутко прибыли в Брянскую область. Они примут участие в вручении новой техники пожарно-спасательной службе.

Глава региона уточнил, что академия МЧС взяла шефство над Клинцовской кадетской школой «ІОный спасатель» имени Героя Советского Союза Сергея Постевого.

«У наших ребят будет уникальная возможность получать знания от ведущих преподавателей академии, и, уверен, они станут настоящими спасателями нашей страны!» – подчеркнул Александр Богомаз.