Замминистра МВД России открыл новое здание для брянской полиции
Замминистра МВД России поучаствовал в церемонии открытия нового здания для полиции Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В Брянске открыли новое здание регионального Управления МВД России. В церемонии участвовал заместитель Министра внутренних дел РФ Виталий Шулик.
«Открытие нового здания, безусловно, послужит еще более качественной оперативно-служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел», – подчеркнул Александр Богомаз.
Участники церемонии также возложили цветы к мемориалу погибшим сотрудникам полиции.
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