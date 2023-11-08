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Замминистра МВД России открыл новое здание для брянской полиции

2023, 08 ноября 08:32 Лента новостей
Замминистра МВД России открыл новое здание для брянской полиции
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Замминистра МВД России поучаствовал в церемонии открытия нового здания для полиции Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянске открыли новое здание регионального Управления МВД России. В церемонии участвовал заместитель Министра внутренних дел РФ Виталий Шулик.

«Открытие нового здания, безусловно, послужит еще более качественной оперативно-служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел», – подчеркнул Александр Богомаз.

Замминистра МВД России открыл новое здание для брянской полиции

Участники церемонии также возложили цветы к мемориалу погибшим сотрудникам полиции.

Замминистра МВД России открыл новое здание для брянской полиции

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