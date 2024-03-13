Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления оценил подготовку брянцев к военной службе

Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский оценил подготовку брянцев к военной службе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с начальником четвёртого управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмиралом Владимиром Цимлянским. Он возглавляет Центральную конкурсную комиссию Минобороны России, которая оценивает уровень подготовки граждан к военной службе, организацию призыва на военную службу.

«Как отметил Владимир Викторович, наш регион занимает ведущие позиции по уровню подготовки граждан к военной службе, патриотическому воспитанию молодежи, организации и проведению призыв», – подчеркнул Александр Богомаз.

В прошлом году Брянская область стала первой на конкурсе среди регионов Западного военного округа и второй — в России.