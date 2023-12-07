Зампред Правительства РФ оценил строительство и капремонт дорог Брянщины

Заместитель Председателя Правительства России отметил большую работу по строительству и капитальному ремонту дорог в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Москве заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин встретился с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Они обсудили итоги социально-экономического развития региона, а также реализации нацпроектов и федеральных программ.

Так, речь шла о открытом движении по Славянскому мосту в Бярнске. Он связал три района города. До конца года областной центр ждёт открытие футбольного манежа для спортшколы «Динамо». Кроме того, к Новому году ключи от новых квартир в доме по улице Витебской получат переселенцы из аварийного жилья.

Зампред Правительства России отметил, что в регионе проделана большая работа по строительству и капитальному ремонту дорог. В этом году работы прошли на 78-и объектах протяженностью 108,14 км.