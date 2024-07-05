Зампред Правительства России и Министр здравоохранения прибыли в Брянскую область в день юбилея региона. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

5 июля Брянская область отмечает 80-летие со дня образования. В регион прибыли заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Почётные гости встретились с губернатором региона Александром Богомазом.

«Как отметила Татьяна Алексеевна, символично, что именно сегодня, в знаменательный для нашей области день, в Год семьи, объявленный Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, в преддверии Дня семьи, любви и верности, открываются знаковые для жителей области объекты здравоохранения. Они построены совместными усилиями федерального центра и области в рамках исполнения поручений Президента России и национальных проектов», – подчеркнул глава области.