Здание детского сада пострадало при обстреле в Курковичах

В здании детского сада выбило окна и произошёл пожар при обстреле в Курковичах. Об происшествии в своём телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Утром 9 мая под обстрел попал населённый пункт Курковичи Стародубского муниципального округа.

«Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада. В результате обстрела выбиты окна, произошло возгорание постельных принадлежностей. Нарушено электроснабжение. Силами военнослужащих пограничного управления и главы администрации муниципального округа с огнем удалось справиться до прибытия пожарных. Еще одним снарядом повреждена спортивная площадка. На месте работают оперативные службы», – уточнил Александр Богомаз.