Женщина и ребёнок погибли на пожаре в Карачеве

Женщина и ребёнок погибли на пожаре в жилом доме в Карачеве. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

28 сентября в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в городе Карачеве. На улице Октябрьская в четырехквартирном жилом доме загорелось одно из жилых помещений.

На вызов прибыли четыре пожарные автоцистерны. Спасатели оперативно потушили огонь.

На пожаре погибли женщина и маленькая девочка. А мужчина с ожогами попал в больницу.

Причину происшествия устанавливают эксперты.