Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

Женщина погибла при нападении беспилотника в Злынковском районе

2026, 08 сентября 15:35
Женщина погибла при нападении беспилотника в Злынковском районе
Источник фото

Женщина погибла при нападении беспилотника в Злынковском районе. Об этом в своих соцсетях сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук. 

 

8 августа беспилотные летательные аппараты атаковали Злынковский район. При нападении погибла жительница села Спиридонова Буда.

В посёлке Белая Берёзка Трубчевского района  при атаке ВСУ пострадал мужчина. Его доставили в больницу. 

Село Сачковичи Климовского районе также атаковали беспилотники. Ранения получили трое местных жителей. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. 

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

63-летний житель Стародубского района лишился автомобиля из-за пьяного вождения
08 сентября 16:31
63-летний житель Стародубского района лишился автомобиля из-за пьяного вождения
Свалку в Клинцовском районе убрали после вмешательства прокуратуры
08 сентября 12:49
Свалку в Клинцовском районе убрали после вмешательства прокуратуры
Более четырёх километров трассы отремонтировали в Комаричском районе
08 сентября 12:13
Более четырёх километров трассы отремонтировали в Комаричском районе

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16406) брянск (7210) ДТП (2863) ГИБДД (2430) прокуратура (2181) уголовное дело (2129) Александр Богомаз (1998) суд (1808) авария (1724) мчс (1579) коронавирус (1272) дороги (1140)