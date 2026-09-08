Женщина погибла при нападении беспилотника в Злынковском районе

2026, 08 сентября 15:35

Женщина погибла при нападении беспилотника в Злынковском районе. Об этом в своих соцсетях сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

8 августа беспилотные летательные аппараты атаковали Злынковский район. При нападении погибла жительница села Спиридонова Буда.

В посёлке Белая Берёзка Трубчевского района при атаке ВСУ пострадал мужчина. Его доставили в больницу.

Село Сачковичи Климовского районе также атаковали беспилотники. Ранения получили трое местных жителей. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.