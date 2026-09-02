Новый класс правоохранительной направленности открылся в лицее Брянска

2026, 02 сентября 15:30

Новый класс правоохранительной направленности открылся в лицее Брянска. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В День знаний в лицее № 2 города Брянска имени М.В. Ломоносов прошло торжественное мероприятие. Участие в нём приняли ученики классов правоохранительной направленности. Они существуют уже пятый год.

Школьников пришёл поздравить начальник УМВД России по Брянской области генерал-майор полиции Алексей Солдатов. Он же открыл новый класс правоохранительной направленности – 6 «В». Также стражи порядка продолжат шефство над учениками 8 «Б» класса.

«Пусть в ваших классах всегда живёт уважение и взаимопомощь, а в сердцах – желание узнавать мир и делать его добрее. Пусть этот год будет ярким, интересным и по-настоящему счастливым!» – подчеркнул Алексей Владимирович.

Начальник УМВД поблагодарил педагогический состав учебного заведения за труд. Также он вручил грамоты и подарки ученикам классов правоохранительной направленности, добившимся наилучших результатов в учёбе и общественной работе в минувшем учебном году.