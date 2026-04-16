2026, 16 апреля 08:34
Подозреваемого в краже сыра рецидивиста задержали сотрудники ППС в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился директор сетевого магазина в Володарском районе Брянска. Из торговой точки пропали упаковки с сыром на почти 3500 рублей.

Сотрудниками патрульно-постовой службы установили, что к краже причастен 43-летний житель Брянска. Ранее он уже не раз был судим за аналогичные преступления. Мужчин у полицейские задержали. Он признался, что вынес товары в пакете, пока за ним не наблюдали работники магазина. Похищенные продукты он продал. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».  Полицейские проверяют причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений.

