Свалку в Советском районе Брянска убрали после вмешательства прокуратуры

2026, 15 апреля 08:14

Свалку в Советском районе Брянска убрали после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Сотрудники прокуратуры Советского района города Брянска выявили нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Около дома №1 на улице Тарджиманова рядом с контейнерной площадкой образовалась свалка крупногабаритного бытового мусора.

Прокуратура внесла представление председателю комитета по ЖКХ Брянской городской администрации, а также инициировала его привлечение к административной ответственности. После этого свалку убрали.