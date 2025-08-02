Женщина попала в больницу после атаки дронов в Севском районе

Женщина с травмами попала в больницу после атаки дронов в Севском районе. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

2 августа ВСУ атаковали село Некислица Севского района. FPV-дроны ударили по жилому дому, повредив фасад и выбив окна. Жительница получила ранения. Женщину оперативно доставили в больницу.

«Пострадавшей – скорейшего выздоровления!» — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.