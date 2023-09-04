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Женщина пострадал при обстреле села Зерново

2023, 04 сентября 16:20 Лента новостей
Женщина пострадал при обстреле села Зерново
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Женщина получила ранение при обстреле села Зерново. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Село Зерново Суземского района обстреляли ВСУ.

«В результате обстрела жительница села получила легкое ранение. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Частично поврежден один жилой дом, нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил Александр Богомаз.

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