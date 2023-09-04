Женщина пострадал при обстреле села Зерново
Женщина получила ранение при обстреле села Зерново. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Село Зерново Суземского района обстреляли ВСУ.
«В результате обстрела жительница села получила легкое ранение. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Частично поврежден один жилой дом, нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил Александр Богомаз.
Читайте также
Новости регионов
В День знаний железнодорожники провели для школьников села Катынь в Смоленской области открытый урок безопасности
На торжественной линейке, посвященной Дню знаний, железнодорожники провели для учащихся Катынской средней школы в Смоленской области открытый урок по правилам безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре. Дети этой школы ежедневно переходят железную дорогу по пути в учебное заведение. В рамках акции «Уступи дорогу поездам!», которая проходит на МЖД с 1 по 30 сентября, работники магистрали совместно
Открыта продажа билетов на прямой железнодорожный рейс из Смоленска в Кисловодск
Открыта продажа билетов в вагоны, в которых без пересадки можно доехать из Смоленска в Кисловодск. Они будут курсировать в составе дополнительных поездов с 6 октября по 6 декабря через день. С железнодорожного вокзала Смоленска 4 купейных и 4 плацкартных вагона будут отправляться с 6 октября в 19:21 вместе с поездом № 254 Смоленск – Курск.
Расписание двух пригородных поездов в Смоленской области синхронизировали с графиком движения «Ласточки» № 744 Смоленск-Москва
Для удобства пассажиров железнодорожники изменили расписание двух пригородных поездов № 6433 Ржев-Балтийский – Вязьма и № 6435 Сычевка – Вязьма, синхронизировав его с временем прибытия скорого поезда № 744 «Ласточка» сообщением Смоленск – Москва. Обновленное расписание начнет действовать с 31 августа. Поезд № 6435 сообщением Сычевка – Вязьма будет отправляться в рейс и прибывать на
В Смоленске открыли памятник Михаилу Ефимову
Бюст земляку – первому летчику России установили в рамках федерального проекта «Историческая память» На его счету десятки мировых рекордов – скорость, высота, протяженность полета. Михаила Никифоровича Ефимова по праву считают лучшим из асов-летчиков начала XX века. Первый дипломированный авиатор родился на Смоленщине – в деревне Дуброве Духовщинского уезда в 1881 году. А в преддверии Дня
«Твардовский. Смоленщина»
На Смоленщине планируют издать сборник о смоленском периоде жизни поэта. Издание книги обсудили смоленские филологи, краеведы и члены Общественного совета федерального проекта «Историческая память». Книга об Александре Трифоновиче Твардовском, которую планируют издать краеведы, уникальна. Она охватывает период рассвета творчества поэта, который еще называют Загорьевским (с 1925 года), и заканчивается 1970-ми годами. Большой работой по сбору
Награды нашли своих героев
На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин провёл рабочую встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным, который побывал на Смоленщине с рабочими визитом. Стороны обсудили восстановление инфраструктуры подшефного Першотравневого района ДНР и иные вопросы взаимодействия. Регионы уже реализуют совместные проекты в сфере образования, культуры, социального обслуживания. Как подчеркнул Василий Анохин, общая задача — как можно скорее