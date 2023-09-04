Женщина пострадал при обстреле села Зерново

«В результате обстрела жительница села получила легкое ранение. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Частично поврежден один жилой дом, нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил Александр Богомаз.

В День знаний железнодорожники провели для школьников села Катынь в Смоленской области открытый урок безопасности На торжественной линейке, посвященной Дню знаний, железнодорожники провели для учащихся Катынской средней школы в Смоленской области открытый урок по правилам безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре. Дети этой школы ежедневно переходят железную дорогу по пути в учебное заведение. В рамках акции «Уступи дорогу поездам!», которая проходит на МЖД с 1 по 30 сентября, работники магистрали совместно

Открыта продажа билетов на прямой железнодорожный рейс из Смоленска в Кисловодск Открыта продажа билетов в вагоны, в которых без пересадки можно доехать из Смоленска в Кисловодск. Они будут курсировать в составе дополнительных поездов с 6 октября по 6 декабря через день. С железнодорожного вокзала Смоленска 4 купейных и 4 плацкартных вагона будут отправляться с 6 октября в 19:21 вместе с поездом № 254 Смоленск – Курск.

Расписание двух пригородных поездов в Смоленской области синхронизировали с графиком движения «Ласточки» № 744 Смоленск-Москва Для удобства пассажиров железнодорожники изменили расписание двух пригородных поездов № 6433 Ржев-Балтийский – Вязьма и № 6435 Сычевка – Вязьма, синхронизировав его с временем прибытия скорого поезда № 744 «Ласточка» сообщением Смоленск – Москва. Обновленное расписание начнет действовать с 31 августа. Поезд № 6435 сообщением Сычевка – Вязьма будет отправляться в рейс и прибывать на

В Смоленске открыли памятник Михаилу Ефимову Бюст земляку – первому летчику России установили в рамках федерального проекта «Историческая память» На его счету десятки мировых рекордов – скорость, высота, протяженность полета. Михаила Никифоровича Ефимова по праву считают лучшим из асов-летчиков начала XX века. Первый дипломированный авиатор родился на Смоленщине – в деревне Дуброве Духовщинского уезда в 1881 году. А в преддверии Дня

«Твардовский. Смоленщина» На Смоленщине планируют издать сборник о смоленском периоде жизни поэта. Издание книги обсудили смоленские филологи, краеведы и члены Общественного совета федерального проекта «Историческая память». Книга об Александре Трифоновиче Твардовском, которую планируют издать краеведы, уникальна. Она охватывает период рассвета творчества поэта, который еще называют Загорьевским (с 1925 года), и заканчивается 1970-ми годами. Большой работой по сбору