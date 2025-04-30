Женщина пострадала при атаке дронов на брянское село Новые Юрковичи. Об этом в своих сетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне дроны-камикадзе ВСУ атаковали село Новые Юрковичи Климовского района. Жительница населённого пункта получила осколочные ранения. Её оперативно доставили в больницу и оказали помощь.