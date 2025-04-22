Женщина пострадала при атаке дронов на Климовский район

Женщина пострадала при атаке дронов на село Брахлов в Климовском районе. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Дроны-камикадзе атаковали Климовский район. При первой атаке в селе Брахлов осколочные ранения получила женщина. Её оперативно доставили в районную больницу.

При повторной атаке дронов в Брахлове сгорели три дома, повреждена кровля дома и гараж. А в селе Хоромное сгорели пять домов. Люди не пострадали.